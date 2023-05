Auto piomba sul dehor in centro a Modena: "Abbattuti tendone e fioriere"

Modena, 28 maggio 2023 – ”Siamo stati chiamati alle tre stanotte (ieri per chi legge, ndr) da un residente della via: arrivati sul posto non riuscivamo a credere ai nostri occhi. Tutto il dehor era stato distrutto".

A parlare sono i titolari della ‘Ristosalumeria’ di via Duomo: secondo la ricostruzione, nella notte una macchina deve essere piombata a forte velocità sulla loro distesa estiva, spostando le pesanti fioriere e trascinandosi dietro la tenda.

"Non ci siamo fatti prendere dallo sconforto e stiamo lavorando ininterrottamente per ripristinare il prima possibile la distesa. Comunque siamo rimasti aperti anche a pranzo e stiamo ricevendo tanti messaggi di vicinanza. Considerando il danno arrecato, più che una macchina pare essere piombato sulla distesa un carroarmato…".

m.s.c.