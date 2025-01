"Autoscala dei pompieri. La Regione non c’entra"

L’autoscala in dotazione al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi è ancora al centro delle polemiche. Politiche questa volta. "Sull’autoscala dei Vigili del Fuoco basta rimpalli: la competenza non è della Regione". Il gruppo consiliare del Partito Democratico così replica a quanto affermato dalla consigliera comunale e neo consigliera regionale Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia.

Nei giorni scorsi, dopo nell’ennesimo dislocamento dell’autoscala in dotazione ai pompieri di Carpi, a seguito dell’intervento del sindaco Riccardo Righi, aveva parlato di "ridicole strumentalizzazioni politiche". "La consigliera Arletti – prosegue il gruppo consiliare del Pd - riporta l’aumento della dotazione di strumentazione che è sicuramente un dato positivo. Ma le sue critiche in merito alla dislocazione dei mezzi sono rivolte ad un interlocutore errato. Il corpo dei Vigili del fuoco dipende esclusivamente dal Ministero dell’Interno e dai dipartimenti regionali dello stesso corpo, che sì, hanno l’ambito d’azione nel territorio regionale, ma non rispondono all’ente o amministrazione, regionale o locale che sia".

Riferendosi al recente ruolo della Arletti, il Pd rimarca: "Giustamente la consigliera utilizza il ruolo in Regione per far sentire la propria voce, ma non faccia la morale sulla strumentalizzazione politica: chieda chiaramente al Governo chi gestisce la dislocazione sul territorio delle autoscale, come degli altri mezzi, e vedrà che troverà che la risposta è diversa da quella che rilancia sulla stampa. L’Amministrazione comunale – concludono i consiglieri Pd - così come i nostri parlamentari, ha per questo chiesto più volte chiarimenti al Ministero, diretto responsabile, senza ricevere alcun riscontro. Si tratta della sicurezza delle cittadine e dei cittadini, degli operatori, e chiediamo risposte".

Quella dell’autoscala del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carpi è ormai una vera e propria odissea: lo scorso 30 dicembre è stata inviata a Imola. Un dislocamento che ha suscitato particolare scalpore in quanto solo una settimana prima la notte del 22 dicembre, i pompieri di Carpi utilizzando l’autoscala erano riusciti tempestivamente a trarre in salvo una famiglia composta da mamma, papà e tre bambini, di cui una neonata, rimasti intrappolati nel loro appartamento in via Morselli in mezzo alle fiamme. Sul punto erano intervenute le sigle sindacali, Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Co.Na.Po., Silvano Patrocli, segretario Fns Cisl e Claudio Accorsi, Fp Cgil.

Maria Silvia Cabri