Avis di Vignola festeggia i 70 anni con Ruggeri

L’associazione Avis di Vignola, nel 2024, festeggia i 70 anni di attività e i 10 anni nella nuova sede di via Caduti sul lavoro. Per l’occasione, sono diverse le iniziative organizzate, che sono state presentate dal presidente Fabio Zanasi assieme all’amministrazione. Venerdì 5 aprile è in programma il concerto a scopo benefico "Musica e parole" del cantautore Enrico Ruggeri, che si esibirà al teatro Fabbri di Vignola. Il 26 maggio è in programma la Festa sociale del 70esimo anniversario, con pranzo all’azienda agricola Franco Manzini. Il 31 maggio, nella sede dell’Avis, "Avis in Festa" con stand gastronomici, musica e tornei di calcio e pallavolo da disputarsi nei campi adiacenti la sede di via Caduti sul lavoro. Sempre in occasione di questo anniversario, l’associazione ha proposto all’amministrazione di intitolare la nuova rotatoria di fronte alla Pieve al suo fondatore, il dottor Luigi Selmi. Avis Vignola conta su 1.409 donatori effettivi che hanno effettuato 1.449 donazioni di sangue intero e 1.367 aferesi.

m.ped.