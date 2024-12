Avo regala gli alberelli ai pazienti in ospedale

Anche quest’anno Avo Modena (Associazione Volontari Ospedalieri) si è impegnata a portare un momento di gioia e serenità a chi trascorrerà il Natale in ospedale. Lunedì 23 dicembre, i volontari dell’Associazione hanno visitato i reparti del Policlinico e degli ospedali di Baggiovara e Sassuolo per distribuire alberelli di Natale in legno ai pazienti ricoverati. Gli alberelli, progettati per essere assemblati e abbelliti con decorazioni da appendere, rappresentano un gesto simbolico per richiamare il calore del Natale in famiglia e il momento in cui, a casa propria, si fa l’albero di Natale: un gesto simbolico per distrarre i degenti.