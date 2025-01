Bando per l’A22: "Bretella e Cispadana sono opere superate"

"La pubblicazione del bando di gara per la concessione della gestione della autostrada A22 del Brennero, riesuma due opere stradali che da anni come Europa Verde definiamo inutili e obsolete: la bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana autostradale". La valutazione è di Marina Leonardi e Simone Ganzerli, coportavoce provinciali Europa Verde Modena. "È bastata la pubblicazione del bando perché da più parti si sia tornata a cavalcare la falsa narrazione che vorrebbe legare, la sorte e il futuro di alcuni comparti dell’economia modenese come il biomedicale nel caso della Cispadana e il ceramico per la Bretella, alla realizzazione di queste autostrade. Il re è nudo! Abbiamo visto che non è così! Bisogna essere proprio in malafede per continuare a portare avanti certe affermazioni".

Le sorti del Biomedicale "dipendono purtroppo da ben altre contingenze e dinamiche economiche internazionali che non la realizzazione di una autostrada. Opera che tra l’altro non sarebbe utile nemmeno al territorio di riferimento per via degli elevati costi di realizzazione e dell’elevato impatto ambientale. A quel territorio è di certo più congeniale la realizzazione di una superstrada, meno costosa e più sostenibile. Ed è un’opzione del tutto percorribile". Per la Bretella poi, è chiaro che oggi, ogni investimento deve andare solo nella direzione del ferro. Ne sono consapevoli i maggiori imprenditori del comparto ceramico, uno per tutti il colosso Kerakoll che fa viaggiare le sue merci su rotaia".