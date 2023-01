Belloi, la svolta: ucciso con una botta in testa

Si terranno lunedì 30 gennaio alle 11, nel santuario di Serramazzoni i funerali di Claudio Belloi, trovato senza vita lo scorso 23 dicembre nella sua villa di via Belvedere, a Serra. La salma sarà poi tumulata nel locale cimitero. La settimana scorsa parenti e amici hanno dato l’ultimo saluto anche a Francesco Bordone, il 48enne trovato senza vita sempre nell’abitazione dell’ambulante. Fino ad ora è rimasto un mistero il motivo di quanto accaduto tra quelle quattro mura in Appennino. Sicuramente prima di quell’omicidio-suicidio tra i due uomini sarebbe esploso un violento diverbio tanto che la grande casa risultava a soqquadro. A far scattare l’allarme, quel giorno, era stata una collega di Belloi, storico ambulante della provincia che non lo aveva visto arrivare al mercato, a Vignola.

In base a quanto emerso dalle complicate indagini dei carabinieri del reparto operativo di Modena e dei Ris, e dagli accertamenti autoptici, ad uccidere l’anziano sarebbe stato proprio l’amico e dipendente, Bordone, che avrebbe colpito Belloi con un corpo contundente alla testa probabilmente a seguito del violento litigio. L’ambulante sarebbe morto infatti a causa di un severo trauma cranico. Il 48enne a quel punto sarebbe salito al piano superiore della villetta per poi togliersi la vita con un colpo d’arma da fuoco: la pistola era legalmente detenuta dal 77enne Belloi. Sul posto, per far luce sulla dinamica della tragedia erano intervenuti anche i Ris di Parma che sul luogo dell’omidicio-suicidio avevano effettuato un lungo sopralluogo per escludere la presenza di terzi nella casa al momento della doppia tragedia. Le indagini dei carabinieri sull’episodio, però, ancora non sarebbero concluse. Quello che è certo è che i due uomini erano uniti da una forte amicizia e Bordone - che aveva un passato da rapinatore - da qualche tempo, circa un anno, lavorava per Belloi che gli aveva affidato i lavori di ristrutturazione delle sue proprietà. Cosa abbia scatenato quel violento e fatale litigio tra i due uomini, probabilmente, resterà un mistero per sempre.

Valentina Reggiani