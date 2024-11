Bimbi al centro . Consiglio dei Ragazzi: "Una città per tutti"

Bambini e bambine protagonisti/e: oggi pomeriggio si insedierà ufficialmente il ‘Consiglio dei Ragazzi’, il cui obiettivo è quello di rendere concreto il diritto dei più piccoli ad esprimere la propria idea e opinione su Carpi e a partecipare attivamente, impegnandosi in prima persona, per rendere la propria città attenta ai bisogni di tutti.

La data è stata scelta in occasione della ‘Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, celebrata proprio oggi e si pone a suggello di un percorso fatto insieme, In vista dell’anniversario della Convenzione ONU, infatti, per oltre una settimana presso la nuova sede del ‘Consiglio dei Ragazzi’ allo Scubidù, sono stati proposti alle classi quarte delle scuole primarie di Carpi una serie di laboratori.

Il fine è stato quello di fare conoscere ai più giovani questo importante documento partendo dai quattro principi fondanti di sopravvivenza, sviluppo, protezione e partecipazione. Oltre 250 bambine e bambini, accompagnate/i dai loro insegnanti, hanno potuto confrontarsi sul diritto di crescere in un ambiente familiare, godere del miglior stato di salute possibile, beneficiare della sicurezza sociale, essere protetti da ogni forma di sfruttamento e di violenza.

Si è andati anche oltre, affrontando il diritto all’educazione, all’istruzione e al gioco e diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero e le proprie idee su ciò che li riguarda. I partecipanti ai laboratori avranno poi la possibilità di portare alle altre classi della scuola frequentata l’esperienza vissuta, per condividerne i contenuti e le riflessioni emerse. Con riferimento al ‘Consiglio dei Ragazzi’, saranno trenta le bambine e i bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi prime delle secondarie di primo grado che, fino alla prossima primavera, si incontreranno periodicamente per confrontarsi sul loro modo di vivere la città, analizzare e proporre possibili interventi per rendere Carpi e il suo territorio ancor più a misura di bambina/o.

Inoltre, nel corso degli incontri le bambine e i bambini avranno l’opportunità di esercitare i loro diritti e di vivere e sperimentare gli strumenti della democrazia rappresentativa.

L’esperienza del Consiglio dei Ragazzi è un esempio tangibile di come sia possibile costruire una comunità inclusiva e consapevole, partendo dai più piccoli per creare il futuro. I ragazzi saranno incoraggiati a condividere visioni innovative, a dialogare e a sviluppare soluzioni creative, imparando così l’importanza della partecipazione e del confronto.

Maria Silvia Cabri