Bivaccava in un fienile, aveva precedenti per droga: espulso

Aveva già accumulato diverse denunce a suo carico, legati in particolare a reati contro la persona, contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questi giorni, un 45enne marocchino è stato espulso dall’Italia dopo un’operazione condotta dalla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. A darne notizia è stato ieri lo stesso comando del corpo unico di polizia, che scrive tra l’altro in una nota: "Nei giorni scorsi un immigrato, senza documenti, ma con diversi precedenti, che aveva trovato una dimora di fortuna a Vignola è stato espulso dal territorio italiano. L’uomo è stato individuato all’interno di un fienile abbandonato. A metà gennaio, alcune pattuglie della polizia locale stavano effettuando controlli del territorio nelle aree adiacenti alla zona industriale di Vignola e nella zona residenziale di Brodano. Durante l’ispezione di un fienile apparentemente dismesso, dove erano stati segnalati movimenti sospetti e il via e vai di persone nelle ore notturne, è stata trovata una persona che occupava abusivamente il fabbricato. L’uomo non era in possesso di documenti che dimostrassero la regolare presenza sul territorio nazionale: veniva, quindi, accompagnato presso il comando di via Pertini per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Dall’accertamento risultava che B. A. di anni 45, di nazionalità marocchina, aveva diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Veniva così contattato l’ufficio Immigrazione ed espulsioni della Questura, per avviare le procedure di espulsione. Nei confronti dell’uomo, quindi, è stata emessa una disposizione del Questore per il trattenimento presso un centro di permanenza rimpatri, prima di provvedere all’accompagnamento alla frontiera... La disposizione è stata poi confermata con uno specifico decreto".

m. ped.