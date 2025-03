Botte e mazzate in testa: giovane sanguinante soccorso da due cittadine

Modena, 7 marzo 2025 – “Mi hanno rapinato” ha raccontato con il capo sanguinante, dopo aver trovato riparo nell’auto di due coraggiose donne che lo hanno accolto e soccorso. Secondo i residenti della zona, però, quella violenta aggressione dava più l’idea di una spedizione punitiva: dieci contro due. Erano sotto choc, ieri, i residenti di via Triva e del Monte dove mercoledì notte un gruppo di cittadini stranieri, pare pakistani, ha aggredito anche con l’utilizzo di mazze due ragazzi tunisini. Erano circa le 23 e i residenti, attirati dalle forti grida si sono affacciati ai balconi notando prima l’inseguimento delle vittime lungo la strada, da parte del branco e poi il pestaggio. Scene di violenza in diretta che sono terminate grazie all’intervento di due donne coraggiose; due residenti che hanno aperto l’auto ai fuggitivi, uno dei quali ferito seriamente permettendo loro così di salvarsi dalla furia del branco.

“Ero in auto con un’amica, eravamo appena arrivate dopo una serata al cinema – spiega la donna, 45 anni, residente in una palazzina di via del Monte –. Erano circa le 23 e abbiamo visto arrivare un gruppo nutrito di giovani. Urlavano, si rincorrevano – racconta ancora – poi hanno iniziato in gruppo a picchiare con violenza questo ragazzo. Hanno tirato fuori anche un bastone; lo hanno buttato a terra e all’improvviso erano tutti su di lui. Io e la mia amica, per farli desistere, abbiamo iniziato a suonare il clacson e abbiamo gridato che eravamo in contatto con la polizia. Dopo di che il ragazzo ci ha viste ed è salito in auto: sanguinava dalla testa e, a ruota, è salito anche il suo amico. Erano in dieci contro due. Ci hanno spiegato che il gruppo era formato da cittadini pakistani mentre loro erano tunisini – racconta ancora la donna –. Il giovane ferito ci ha detto di essere stato rapinato del telefono ma non abbiamo conferme: il gruppo era stato notato poco prima davanti alle scuole Marconi e i due amici tunisini si erano nascosti evidentemente per sfuggire alla violenza. La situazione dava l’idea piuttosto di una spedizione punitiva. Abbiamo segnalato spesso quella zona: c’è un porticato completamente al buio la sera – conclude la 45enne –. Spesso si nascondono lì dopo aver scavalcato la recinzione della scuola”. Sul posto, giovedì sera sono intervenute subito le pattuglie dei carabinieri, chiamate nell’immediatezza da un altro inquilino che ha assistito all’intera scena da far west dal balcone. “Sono arrivati correndo da via Triva – spiega Paolo Cattani, bibliotecario della biblioteca Crocetta – ho sentito forti grida e mi sono affacciato al balcone. Era una chiara spedizione punitiva secondo me – continua Cattani – il gruppo di ragazzi si è accanito sui due giovani con qualcosa che sembrava una spranga. Uno di loro è riuscito ad allontanarsi mentre l’altro è finito a terra: urlava disperato; è stata una scena raccapricciante. Quando si è rimesso in piedi – spiega ancora il bibliotecario – lo hanno lanciato contro una pianta. A quel punto, ferito, ha sentito la mia vicina che suonava il clacson ed è entrato in auto. Poco dopo è arrivato anche il suo amico”. Ora su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che sono rimasti sul posto fino a tarda notte per raccogliere le testimonianze dei presenti. I residenti puntano il dito contro il vicino stabile dell’ex borsa merci. “L’abbandono e il degrado dilagano nel recinto dell’ex Borsa merci, sul lato di via Canaletto. Qui i senza fissa dimora bivaccano dal giorno alla notte, rendendo problematica tutta la zona” afferma Camillo Po.

Ieri, proprio all’interno del ‘recinto’ erano presenti parecchi giacigli di fortuna. Materassi, lenzuola circondati da numerosi rifiuti ma anche da escrementi umani.