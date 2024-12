’Brava’, in scena la parità di genere: "Va promosso un cambiamento che genera valore per le persone"

La parità di genere è andata in scena ieri sera al teatro Herberia di Rubiera. Parliamo di ’Brava’, uno spettacolo teatrale ideato da Mariangela Genovese, consulente e coach, che ha lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare sugli importanti temi della parità di genere, i dipendenti, i clienti e i fornitori del gruppo FourBytes, azienda di software modenese.

’Brava’, attraverso la storia e i vissuti di una coppia che ha successo nel lavoro, Alex e Carlo (interpretati dalla stessa Mariangela Genovese e da Corrado Boldi) parla di un percorso che richiede "consapevolezza e coraggio per prendere coscienza degli stereotipi di genere che penalizzano uomini e donne". A spiegarlo è proprio la coach Mariangela Genovese che sottolinea come sia necessario "promuove un cambiamento che genera valore per le persone, per le aziende e per l’intera società" "La valorizzazione dei talenti e il benessere delle persone sono importanti per noi – dichiara Monica Prencipe, amministratrice delegata dell’azienda FourBytes – Per questo abbiamo voluto invitare anche i nostri clienti e fornitori al primo appuntamento che inaugura il percorso che porterà FourBytes a conseguire la certicazione sulla parità di genere nel 2025.

La regia e i testi dello spettacolo sono di Francesco Brandi.