Buche nelle strade, continuano le polemiche con i cartelli di protesta

Continuano le proteste a Castelvetro per le buche presenti in diverse strade e, ora, qualcuno lo fa anche notare con apposita cartellonistica, arrivando ad apporre accanto alla toponomastica ufficiale anche la segnalazione, certamente non lusinghiera, di "Città delle buche". Come avvenuto in via Palona. L’amministrazione comunale tuttavia non sta a guardare e, tramite la vicesindaca Giorgia Mezzacqui spiega: "Sono in svolgimento in questo periodo gli interventi emergenziali di ripristino del manto (buche) in alcuni tratti delle strade comunali più gravemente ammalorate. Nelle prossime settimane saranno poi avviati gli interventi straordinari di ripristino e di prevenzione contro degradi futuri nei tratti più critici delle vie Ossi, Cimitero e Poggio. Previsti interventi anche sull’asfalto del parcheggio adiacente la piazza Papa Giovanni Paolo II a Levizzano. Lavori che assommano ad un impegno di complessivi 200 mila euro, previsti e recuperati sul bilancio 2023". Mezzacqui, tramite un’altra linea di finanziamento da 1.105.000 euro (ordinanza del Commissario straordinario per il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali colpite dall’alluvione del maggio scorso. ha poi annunciato interventi anche nelle vie Guerro di Qua, Croce, Buricchi, Sapiana, Nizzola, via Destra Guerro e al guado pedonale sul torrente Guerro.

m.ped.