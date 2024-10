Caduta dal balcone di casa, anziana in prognosi riservata

E’ ancora ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata la donna di 72 anni precipitata dal balcone di casa, lunedì pomeriggio a Montese. La 72enne, trasportata in codice rosso con l’eliambulanza al Maggiore di Bologna è stata operata nella notte e le condizioni, seppur l’intervento sia riuscito, risultano ancora critiche. L’episodio si è verificato intorno alle 15 di lunedì pomeriggio. La signora, dopo aver raggiunto il balcone di casa – in base a quanto si è appreso - ha iniziato a potare i rami di un albero, situato nel cortile sottostante quando, forse dopo essersi sporta troppo dal parapetto, ha perso l’equilibrio precipitando per circa sei metri. L’impatto al suolo è stato terribile. Subito la 72enne è stata soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzata la paziente è stata quindi trasferita all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata appunto sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. A causa dell’impatto col suolo la 72enne ha purtroppo riportato gravi lesioni interne ed ora resta ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio felsineo. Le prossime ore risulteranno sicuramente fondamentali. Sul posto, lunedì sono intervenuti anche i carabinieri che hanno dato il via alle indagini al fine di ricostruire l’accaduto. A quanto pare, appunto, si è trattato di un drammatico incidente domestico. Un incidente che ha portato la donna a precipitare da un’altezza considerevole. Al punto da causarle gravi ferite. Fin da subito i medici hanno provato a rianimare l’anziana che, come detto, si trova in gravi condizioni al Maggiore. La donna lotta tra la vita e la morte. Con lei i parenti che le stanno accanto in queste ore terribili.

Valentina Reggiani