"Caffè più caro perché sono straniero". Il bar: "Una incomprensione"

"Mi ha detto che avrei dovuto pagare di più il caffè perchè sono straniero. Ho quindi pagato due euro e cinquanta centesimi: una follia". E’ questa la denuncia di un giovane studente di Ingegneria, di origini tunisine, che punta il dito contro un bar del pieno centro cittadino. I titolari, però, si difendono affermando: "Abbiamo disposto una maggiorazione per le consumazioni all’esterno del locale solo perchè abbiamo pochi posti a sedere e spesso i clienti si fermano ore consumando solo un caffè e la ‘regola’ riguarda tutti, stranieri e non". L’episodio sarebbe avvenuto nel week-end in un bar del centro. "Sono andato in quel bar con un amico e mio fratello – spiega il giovane Yassin, a Modena da circa un mese – e le bariste mi hanno chiesto 2.50 euro per un caffè, affermando che il prezzo era rialzato per gli stranieri. Non è colpa mia, ma della responsabile che ha dato questa indicazione – mi ha detto la ragazza – ed io ho risposto che era una cosa grave, chiedendo di parlare con la responsabile. Ho anche chiamato le forze dell’ordine". La fidanzata del fratello del giovane ha denunciato il presunto episodio di razzismo su Facebook. "Il caffè è stato fatto pagare 2,50 (con tanto di scontrino). La motivazione asserita è che per gli stranieri il caffè costa di più, testuali parole. Ovviamente faremo una denuncia ufficiale". I titolari, però, danno una versione diversa sull’accaduto. "Spesso si siedono all’esterno persone poco raccomandabili, che occupano il tavolino per ore pur avendo pagato solo un caffè e siamo obbligati a mandare via altri clienti – spiega uno dei titolari – . Per questo abbiamo deciso per una maggiorazione all’esterno del locale ma credo vi sia stata una grande incomprensione: la maggiorazione è per tutti, indistintamente".