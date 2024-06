"Campo largo? La giunta decisa senza di noi"

"Apprendere dalla stampa quella che sarà la Giunta del sindaco che anche noi abbiamo contribuito a fare eleggere, come partito della coalizione di centro sinistra. Dove è finito il campo largo? E il concetto di condivisione?". Simone Morelli, coordinatore Azione Carpi, interviene a fronte della probabile composizione della nuova squadra di assessori scelti dal neo primo cittadino Riccardo Righi. "In politica i voti si contano, è ovvio, ma un politico avveduto sa che i voti si pesano. A Carpi è stato fatto? O, per evitare l’ingresso in Giunta della compagine realmente centrista, non si è voluto guardare in quella direzione? Ignorare questo dato è un grave errore. E lo è non verso Azione, il primo partito di quest’area per numero di consensi, ma lo è verso quei cittadini/elettori che, comunque, hanno contribuito al successo della coalizione di centro-sinistra. Noi prendiamo atto e rispettiamo la scelta del sindaco, ma questo non ci esime dall’affermare con coerenza le nostre idee. Noi siamo i portavoce dei cittadini che ci hanno dato fiducia e di nessun altro. Evidentemente si sono svolte delle consultazioni con alcuni dei partiti/liste della maggioranza: una cosa è certa, noi come Azione non siamo stati interpellati sui nuovi assessori. Non c’è stata quella condivisione che ci saremmo aspettati come partito della coalizione. Tutta l’area liberale-democratica-riformista e centrista non è stata considerata". "Azione è un partito nuovo nella compagine carpigiana – prosegue il coordinatore locale – che si è costituito velocemente e con entusiasmo, ha portato idee, valori e programmi per la città e ha scelto di inserirsi nella coalizione del centrosinistra che sosteneva Righi per dare concretezza e portare a realizzazione questi progetti. Nonostante il non raggiungimento del quorum in sede europea e locale, in quest’area siamo i più rappresentativi. Abbiamo ottenuto quasi il 2.5%, 800 voti. Non sono pochi. Siamo convinti che questa prospettiva sia opportuna e indispensabile per la nostra comunità e che questa maggioranza necessiti della visione che portiamo". "Il coordinatore provinciale Paolo Zanca ha sottolineato che non mi sono candidato in lista, per avere più voti. Ma non era quello il mio percorso, io ho agito per dare vita ad una squadra compatta e coesa in cui credo. Siamo sicuri che, nella massima lealtà, solo la condivisione e la compartecipazione renderà Carpi protagonista di un nuovo cammino".

Maria Silvia Cabri