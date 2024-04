Campogalliano, si va avanti con Barozzi

Il Campogalliano neopromosso in Prima riparte da mister Simone Barozzi: ad annunciarlo è il presidente Angelo Viperino (insieme nella foto). A Zocca invece si separano le strade col ds Massimo Duzzi dopo la salvezza.

ANTICIPO. In Promozione oggi si gioca alle 15,30 Camposanto-Castelnuovo, gara senza valore per la classifica.

ECCELLENZA. Domani l’ultima giornata (15,30). Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. La Pieve-Brescello 1: solo vincendo i granata terz’ultimi (-5 dallo Zola) sono certi di giocare playout, altrimenti rischiano la retrocessione diretta, mister Chezzi senza Diallo e Erihoui e lo squalificato Lo Bello. Cittadella-Terre di Castelli X: la squadra di Domizzi (seconda con la Correggese e davanti per lo scontro diretto) solo vincendo a San Damaso è certa del 2° posto che vale la finale playoff, ma negli oronero non ci sono gli squalificati Pigozzi e Carta, ko Scarlata, Operato, Massari, Sakaj e Uhunamure, rientra Gozzi, nella capolista out Serra, Sejdiraj e Covili. Correggese-Formigine 1: Sarnelli senza Ashong e Deri, in dubbio Vacondio e Ricaldone. Castelfranco-Faro 1: out Cantarello, Savino e Laruccia, può fare uno spezzone Bertetti che giocherà l’ultima gara in biancogiallo, per lui offerte dalla D e dalla Lega Pro.

PROMOZIONE. I pronostici di Corrente: Vezzano-Nextgen 2, San Felice-Vianese X2, Quarantolese-Fiorano 12, Castellarano-United Carpi X, Cdr Mutina-Sanmichelese 2, Montagna-Cavezzo 1, V. Camposanto-Castelnuovo (oggi) X.

GANACETO. Domani in Prima "C" al Ganaceto capolista nell’ultima giornata a Rubiera basta un punto per la Promozione visto il +3 sul Masone, che ospita il Reggiolo.

