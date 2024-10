Cantieri e nuove opere: "Una vasca di laminazione per proteggere il territorio e difenderci dalle piogge"

Una nuova vasca di laminazione alla ‘Torba’, un grande bacino che permetterà di contenere e regolare le acque in caso di forti piogge. Servirà a evitare allagamenti, specialmente nelle aree più a rischio, e rappresenta il primo passo verso la realizzazione di un sistema di "serbatoi" e "casse di espansione" per la gestione delle acque, utili a proteggere Pavullo da eventuali eventi estremi.

Oltre alla costruzione della nuova vasca di laminazione, in quest’area della città proseguono i lavori con Hera e altri enti per studiare e modellare tutto il sistema idraulico della zona di Pavullo.

Quest’opera riguarda in particolare la mappatura completa di fognature e corsi d’acqua, insieme all’analisi di alcune proposte di intervento in otto aree che potrebbero ospitare ulteriori vasche di laminazione. L’obiettivo è risolvere il problema degli allagamenti, una criticità storica per Pavullo, portando avanti un progetto complessivo di salvaguardia idraulica.

Il comparto de "La Torba", situato all’ingresso sud di Pavullo, è attualmente al centro di importanti lavori di urbanizzazione e di realizzazione di opere utili per il territorio.

"Con l’arrivo di nuovi proprietari – fa sapere l’amministrazione comunale – si sta completando la sistemazione dell’intera zona grazie anche alla collaborazione attiva con amministratori e tecnici comunali, in prima fila fin dal nostro ingresso nel novembre 2021".

Ma non è finita qui, infatti.

"L’apertura di un nuovo McDonald’s nell’area La Torba è anche un segnale della crescente attrattività del nostro territorio, che continua a svilupparsi sia dal punto di vista economico, con nuove opportunità di lavoro, sia demografico, con una crescita costante da vent’anni. Pavullo è ormai un esempio positivo di città montana in crescita, esempio unico in regione, che guarda al futuro con fiducia e sostenibilità".

w. b.