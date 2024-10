Canzoni d’autore e musica classica con l’estro dei Flexus

Fra le band più note e apprezzate della nostra provincia, i Flexus in questi anni hanno saputo anche (ri)dare voce e anima ai capolavori della canzone d’autore italiana: ricordiamo, per esempio, i loro recital dedicati a Giorgio Gaber o a Lucio Dalla. Domani sera alle 21 nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera li ascolteremo in una versione certamente inconsueta: in una "Strings Experience", i Flexus diventeranno infatti una piccola orchestra arricchita di strumenti ad arco e a fiato, privilegiando le sonorità acustiche. Satelliti, comete, lune e stelle saranno le protagoniste di una scaletta che attraverserà le canzoni della band, alcuni gioielli della musica d’autore italiana fino ad arrivare a pagine di musica classica e colonne sonore. Con i Flexus vi saranno alcune presenze d’eccezione: il maestro Rocco Malagoli (violino), Matteo Montanari (violoncello), Andrea Ceré (contrabbasso), Pietro Rustichelli (flauto traverso), Davide Vicari (sax, pianoforte). L’evento – a ingresso gratuito – è organizzato in collaborazione fra il Centro Polivalente di Limidi, il circolo Anspi Don Milani e la parrocchia, nell’ambito del programma di incontri culturali con il contributo della Fondazione Campori di Soliera. Domenica 10 novembre alle 16, poi, nella sala del Centro Polivalente è in programma un pomeriggio dialettale con i "Ciocapiat dla Vintarola", scenette, dialoghi, monologhi e canzoni in vernacolo.

