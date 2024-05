Capi unici con materiali riciclati. Torna l’evento ’RecuperiaModa’

Visto il successo della prima edizione dello scorso anno, ‘RecuperiaModa’ si ripresenta ai cittadini sabato alle 18 nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio, con la sfilata della seconda edizione, ad ingresso libero e gratuito. L’evento, nato dalla collaborazione tra Lapam Confartigianato, Recuperandia (Centro Operativo di Porta Aperta Carpi) e l’Istituto Vallauri di Carpi, rappresenta un’importante occasione per mostrare il talento dei giovani studenti dell’indirizzo moda del Vallauri e promuovere la sostenibilità nel settore dell’abbigliamento. Creatività, passione, talento e originalità nel sapere trasformate il passato in futuro, sono gli ingredienti vincenti. Tramutare l’‘usato’ in qualcosa di nuovo, con un importante obiettivo: promuovere il concetto di riciclo e sostenibilità nel settore dell’abbigliamento, ridurre lo spreco e preservare l’ambiente. Nelle ultime settimane, gli studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto Vallauri hanno lavorato intensamente e hanno creato capi di abbigliamento unici. La sfilata sarà il momento culminante di questo percorso creativo e formativo, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare gli outfit realizzati con passione e impegno. "L’entusiasmo non manca mai tra i nostri professori e studenti – aveva commentato Silvia De Vitis, dirigente del Vallauri –. Quando ci sono cose che vengono riutilizzate o continuano a vivere sono contenta".