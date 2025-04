Carabinieri, ecco i rinforzi. "Ma non basta"

Rimane di stretta attualità la questione della nuova caserma dei carabinieri di Castelfranco, che l’amministrazione comunale vorrebbe realizzare per elevare, contestualmente, l’attuale Tenenza al grado di Compagnia. E non basta al sindaco, Giovanni Gargano, l’arrivo (già avvenuto nei giorni scorsi) di una squadra operativa di carabinieri da Bologna, a supporto dei colleghi castelfranchesi.

"L’arrivo della Squadra operativa di supporto da Bologna – commenta infatti il primo cittadino - è un segnale positivo e coerente a ciò che è stato deciso nel Comitato ordine sicurezza pubblica e, per questo, ringrazio sentitamente tutto il Comitato e l‘Arma dei Carabinieri. Ma questo non basta, e auspichiamo venga rivisto il parere negativo dell’Arma sull’elevazione a Compagnia della Tenenza, anche alla luce della lettera aperta che abbiamo indirizzato al presidente Mattarella qualche giorno fa". Ancora, il primo cittadino continua: "Ogni passo in avanti sul fronte della sicurezza e del rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio è importante e va riconosciuto. Al tempo stesso, è doveroso non perdere di vista che questi sono interventi utilissimi, ma al momento non strutturali e continuativi; infatti, questi interventi rischiano di rimanere azioni parziali, se non accompagnati da un progetto serio e duraturo di investimento sul territorio. Fin dal 2016, l’Amministrazione comunale ha messo concretamente a disposizione un appartamento per rispondere all’emergenza legata alla carenza di spazi dell’attuale struttura. E oggi, dopo anni di interlocuzioni, abbiamo già stanziato 4,5 milioni di euro per costruire una nuova caserma all’altezza delle esigenze attuali. Ora tocca allo Stato, attraverso l’Arma, fare la propria parte: garantendo non solo nuovi spazi, ma soprattutto un aumento reale e stabile di personale e mezzi, e assumendosi gli oneri che ovunque spettano al livello statale, specificamente il pagamento dell’affitto".

I gruppi FdI e Centrodestra per Castelfranco Emilia, dall’altra parte, rilevano: "La richiesta che il sindaco ha fatto in questi ultimi anni di elevare la tenenza dei carabinieri a compagnia non è mai stata ostacolata, anzi era già presente nei programmi di tutte le forze di centrodestra. Oggi, nonostante il parere per ora negativo dell’Arma sulla nuova caserma, crediamo sia ad ogni modo un segnale positivo il volere mantenere viva questa proposta. Ma, ad ogni modo, ribadiamo quanto sostenuto in tutti questi anni, cioè che anche l’amministrazione deve fare la sua parte, e per prima cosa deve elevare il numero di agenti di polizia municipale secondo quanto stabilito dalla legge regionale N° 24 del 2003, dove si richiede di dotare il comune di un agente ogni 1000 abitanti. Attualmente il nostro comune, con più di 33000 abitanti, dispone solo di 25 agenti".

