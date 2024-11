"Carcere, il Pd ha un approccio ideologico. Risolva i problemi"

"Abbiamo visitato la casa circondariale di Modena – dice Luca Negrini di Fratelli d’Italia – una visita significativa per la quale ringraziamo il direttore dell’istituto, il vice comandante della polizia penitenziaria e il garante dei detenuti che ci hanno accompagnato. È evidente che esista un problema di sovraffollamento carcerario, un problema cronico su cui la politica negli ultimi trent’anni non si è impegnata adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia penitenziaria. In ogni caso, all’interno della struttura di Modena, nonostante il sovraffollamento, è evidente che esistano opportunità per i detenuti intenzionati a cambiare il proprio percorso di vita. A dimostrazione di ciò, il detenuto audito in Consiglio Comunale rappresenta un esempio concreto di come, con la forza di volontà, sia possibile intraprendere un cammino diverso all’interno dell’Istituto". "La mozione del Pd – prosegue Negrini – è talmente ideologica e fuori luogo che, dopo averla letta, ci siamo chiesti se avessimo visitato la stessa struttura. Richiedere la stanza dell’amore quando esiste un evidente problema di spazi, è un approccio puramente ideologico; allo stesso modo, non includere alcuna misura per la polizia penitenziaria nel dispositivo della mozione rappresenta un altro approccio ideologico. A Modena, ad esempio, il problema abitativo colpisce anche gli agenti di polizia penitenziaria arrivati in città. Un’ulteriore iniziativa che il Comune potrebbe adottare per sostenere la polizia penitenziaria potrebbe essere quella di migliorare i collegamenti tra la casa circondariale e la città per tutti quegli agenti, sprovvisti di auto, che vivono all’interno della caserma nel perimetro carcerario. La Polizia Penitenziaria - sottolinea Negrini - svolge un lavoro straordinario all’interno delle strutture, spesso mal rappresentato anche a causa di una politica, quella della sinistra, schiacciata sulle istanze dei detenuti. Anche ieri in aula il Pd si è dimenticato di tracciare una distinzione tra i detenuti che rispettano le regole e quelli che le infrangono".