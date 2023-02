Carlo e Camilla Corona riciclata "L’ultima fu quella di Mary of Modena"

La Regina consorte Camilla indosserà una corona riciclata per l’incoronazione del marito Carlo III. Sarà la prima volta che viene riutilizzata dal XVIII secolo, quando la regina Carolina, moglie di re Giorgio III, indossò la corona di Maria di Modena. La curiosità arriva direttamente da Buckingham Palace che ha annunciato i dettagli del design del regale ornamento: "Con la scelta della corona della regina Mary da parte di Sua Maestà è la prima volta nella storia recente che una corona esistente, invece di una nuova, verrà utilizzata per l’incoronazione da una regina consorte, nell’interesse della sostenibilità e dell’efficienza". Nel dettaglio la corona riciclata per l’incoronazione del marito Carlo III non conterrà il celebre diamante Koh-i-Noor. Si tratterà di una versione modificata della corona della regina Mary, realizzata da Garrard per l’incoronazione del 1911 e commissionata dalla stessa regina Mary, consorte di re Giorgio V. In omaggio alla regina Elisabetta II, sulla corona saranno incastonati i diamanti Cullinan III, IV e V, parte della collezione di gioielli personali della defunta regina Elisabetta II e spesso da lei indossati come spille.

Come si diceva era dai tempi della regina Carolina, moglie di re Giorgio III che non veniva indossata una corona riutilizzata: in quell’occasione fu impiega quella di Maria di Modena, ovvero Maria Beatrice d’Este (1658-1718), figlia di Alfonso IV e di Laura Martinozzi, che sposò il sovrano cattolico Giacomo II Stuart diventando per tre anni (dal 1685 all’88), regina d’Inghilterra.

La Queen Mary’s Crown è stata intanto già prelevata dal tesoro reale custodito nella Torre di Londra per essere modificata in vista del 6 maggio. E adornata con i diamanti Cullinan III, IV e V, scoperti in Sudafrica nel 1905 e poi finiti in dono nella collezione personale di gioielli della defunta regina Elisabetta II: omaggio alla figura della madre di Carlo, morta l’8 settembre scorso dopo 70 anni di regno.