Carpi in Serie C: Sfide e Opportunità per il Futuro della Società Calcistica

Un anno fa oggi il Carpi festeggiava il ritorno fra i professionisti. Era il 5 maggio del 2024 quando dopo il 5-1 sul Certaldo, in un "Cabassi" vestito a festa con quasi 4mila spettatori, la squadra di Cristian Serpini coronava una cavalcata entrata nella storia grazie alla poderosa rimonta sul Ravenna che valse la C. Un anno dopo il Carpi del patron Lazzaretti ha dimostrato di meritarsi sul campo la sua seconda stagione di fila in Serie C, dopo aver disputato un campionato eccellente, sempre fuori dai playout, con la salvezza arrivata a 270’ dalla fine e il sogno playoff covato fino alla penultima giornata. Ma rispetto a quel clima festoso di 12 mesi fa le incognite in casa biancorossa sono molte di più. Al posto dell’entusiasmo di un anno fa ora c’è la consapevolezza che senza un supporto per Lazzaretti sarà dura ripetere l’impresa. Un grido di aiuto che lo stesso numero uno ha lanciato con la lettera-appello prima della gara con il Sestri. Proprio la questione societaria tiene banco senza il calcio giocato e sarà tema principale di qui a fine giugno, quando inizierà a prendere forma il Carpi futuro. L’unica certezza è che il Carpi sarà ancora al via della C. Ma è altrettanto certo che se Lazzaretti troverà un interlocutore affidabile esplorerà tutte le ipotesi possibili: cessione della società oppure ingresso al suo fianco di un socio o almeno di qualcuno che lo affianchi economicamente, pur senza quote. La tragica e improvvisa scomparsa di Cesare Roberto di Sarchio è stata un colpo pesante per Lazzaretti e in queste ore è stato accostato alla società biancorossa il nome di Sau Spa, l’azienda di Polinago, sul nostro Appennino, di proprietà della famiglia Benassi leader in Italia nella meccanica di precisione specializzata nella costruzione di utensili per tornitura, fresatura e lavorazione fori.

L’amministratore delegato di Sau, Enrico Benassi (figlio del presidente Angelo), era presente all’ultima cena degli sponsor del Carpi e il figlio Federico, attaccante classe 2008, a metà stagione è passato dagli Allievi della Reggiana a quelli biancorossi. Lo stesso Benassi è uomo di calcio, avendo ricoperto il ruolo di consigliere dell’Accademia Modena, la scuola calcio gialloblù, e dal 2017 col marchio Sau è sponsor sulle maglie canarine. La scorsa estate Sau ha spostato la sua sponsorizzazione (si parla di una cifra attorno ai 150mila euro) anche sul settore giovanile della Reggiana, seguendo il dirigente storico Fabio Dall’Omo, direttore dell’ufficio marketing di Sau e per una vita alla guida dei piccoli canarini, che dalla scorsa estate è diventato coordinatore organizzativo della pre agonistica e dell’attività di base granata. Possibile dunque che una partnership col Carpi possa coinvolgere anche Dall’Omo. Per ora siamo nel campo delle voci, ma il nuovo sodalizio potrebbe anche portare sulla maglia del Carpi come main sponsor Gis Compressori, l’azienda carpigiana che Sau ha rilevato nel 2022.

Davide Setti