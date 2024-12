Carpi si gode il fattore Gerbi 7 reti all’andata come i big

Sette reti e 4 assist nelle 19 gare del girone di andata in cui è stato sempre presente. Erik Gerbi è stato il trascinatore del Carpi in questi primi 4 mesi, come a Sestri, dove ha timbrato la terza rete dopo aver servito due magnifici assist a Contiliano e Puletto nei primi due gol. Un rendimento da top player quello dell’attaccante piemontese classe 2000, che in un girone ha più che raddoppiato i 3 centri (in 26 gare) del campionato scorso a Lumezzane e che è già a un passo dal suo record di 8 in 38 gare con la Pro Sesto nel 2022-23. I 7 gol li ha distribuiti in 6 gare che sono coincise con 5 vittorie e un pari, ovvero 16 dei 24 punti totali del Carpi: dopo la rete nel 2-2 col Rimini, l’ex juventino ha griffato le vittorie con Pontedera e Arezzo e le tre in trasferta a Pineto (doppietta), Legnago e Sestri. Numeri che sono già entrati nella storia biancorossa, visto che 7 gol nell’andata lanciano Gerbi appena dietro ad alcuni "mostri sacri" del passato carpigiano: negli ultimi 30 anni fra A, B e C infatti solo in 6 hanno fatto meglio, un gruppone guidato dagli 11 gol di Protti nel girone di andata della C1 ’93-94 e di Mbakogu nell’anno grazia 2014-15 in B, poi a 9 timbri c’è Lasagna in B nel 2016-17, quindi a 8 ecco il terzetto composto da Vano (Lega Pro 2019-20), Masitto (C1 ’96-97) e Cancellato (C1 ’95-96).

Dal campo. Ieri doppia seduta per i biancorossi, mattino sul sintetico di San Marino e poi in palestra al "Cabassi", oggi invece seduta a San Felice. Fuori Mandelli, Forapani e Tcheuna, mister Serpini ha ritrovato Verza mentre nella lista dei diffidati è entrato anche Gerbi dopo Puletto, Contiliano, Tcheuna e Forapani.

d.s.