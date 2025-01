Casa a fuoco, paura a San Dalmazio

Spaventoso incendio a San Dalmazio di Serramazzoni giovedì pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento, all’improvviso le fiamme hanno invaso la copertura di un’abitazione. All’arrivo sul posto di diverse squadre dei pompieri, intervenuti in pochi minuti le fiamme erano già diffuse su tutto il tetto in legno e l’opera di spegnimento è stata particolarmente impegnativa.

Infatti il fumo dell’isolante bruciato ha ostacolato pesantemente la visibilità e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per aver ragione delle fiamme. Una volta effettuato lo spegnimento è stato necessario l’impiego di ventilatori per agevolare le operazioni di bonifica. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma sono state numerose le chiamate arrivate alla centrale operativa dal momento che il fumo denso aveva invaso una buona parte del quartiere. Proprio per riuscire a domare l’incendio, in supporto alle prime intervenute sono giunte anche squadre da Modena e da Sassuolo con l’ausilio di due mezzi aerei. La presenza di questi ultimi ha consentito ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme nel tempo più breve possibile. Nonostante i danni ingenti a tutta la copertura del tetto, è stato possibile preservare il resto dell’abitazione.