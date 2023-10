Case in vendita ’occupate’: "Una pessima immagine"

Casa in vendita in via Muratori, in pieno centro a Concordia, occupata e trasformata in dormitorio. Quest’ultimo episodio sarebbe il terzo, in ordine di tempo, denunciato dai proprietari in paese. A descrivere la scoperta dell’accampamento in via Muratori è il noto agente immobiliare Riccardo Zanini: "Sono andato sul posto avvisato del viavai notturno nell’immobile. Ho infilato la chiave sulla toppa e mi sono accorto che la serratura era manomessa e la porta aperta. Per sicurezza ho avvertito la polizia municipale che è intervenuta verificando, con me, l’avvenuta occupazione è il conseguente bivacco. A terra in una stanza due materassi, cuscini, coperte, bottiglie d’acqua, birra, coca cola e imballi di pizza provavano le presenze abusive. L’utilizzo dei servizi igienici confermava che la casa era diventata un dormitorio dove trascorrere la notte senza bivaccare chissà dove. Mai mi sarei immaginato che quanto accadeva nelle grandi città, potesse poi succedere anche a Concordia. Ora, il timore di apporre il cartello "vendesi" è sempre maggiore, per la paura che vengano occupati gli immobili da vendere o affittare. Senza contare le perdite di tempo per fare i sopralluoghi, l’acquisto di nuove serrature o catene, per richiudere ciò che è stato abusivamente abitato, sperando che non siano presenti gli occupatori illegali".

In precedenza era stato sgombrato il casale di famiglia di un noto imprenditore, in via Barighella nella frazione di Santa Caterina. Avvertito dai vicini, aveva sorpreso vari stranieri nell’abitazione inagibile, in seguito, allontanati dalla polizia locale dell’Unione e dai carabinieri. Nella stessa frazione i proprietari di una casa colonica abbandonata, pochi giorni fa per evitare la persistente invasione dell’edificio, hanno murato porte e finestre. Flavio Viani