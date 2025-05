Ma fino a 2 mesi fa in campo altrove

Ha allenato fino a circa due mesi fa quando, alla società (sempre in un comune della provincia) in cui si era ‘trasferito’, ha annunciato all’improvviso le dimissioni. "Non sapevamo nulla ma ci ha comunicato che se ne sarebbe andato. Qui allenava una squadra maschile – spiega uno dei dirigenti –. Solo oggi (ieri, ndr) abbiamo appreso il motivo. Non avevamo avuto alcuna segnalazione in merito". Dunque pare che il 38enne avesse spontaneamente deciso di ritirarsi anche se nell’ambiente – si apprende – in verità le voci di comportamenti sospetti giravano già da un po’. La procura generale potrebbe adottare provvedimenti in attesa della chiusura indagini, come noto al momento i reati di cui l’uomo si sarebbe reso responsabile sono solo ipotetici.