"Caserma aperta h24, abbiate fiducia"

I carabinieri hanno organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione sul delicato tema della violenza di genere. La caserma si è illuminata di arancione in adesione a ’Orange The World’, segno concreto dell’impegno profuso. Il maresciallo Ilaria Angelelli, in servizio al Comando di Modena ha mandato un messaggio a tutte le donne: "L’Arma è quotidianamente impegnata a contrastare su tutto il territorio, dai grandi centri ai più piccoli, la violenza di genere, dove per violenza non intendiamo soltanto quella fisica ma anche quella morale, psicologica, economica, che si realizza all’interno di quelle mura che dovrebbero essere amiche. Quello che vorrei fare oggi è proprio invitare tutte le donne ma anche chiunque ascoltando le mie parole debba sentirsi vittima di quella macrocategoria che è la violenza di genere, ad affidarsi a noi forze dell’ordine. Con il passare degli anni abbiamo fatto passi in avanti in materia di riservatezza, di professionalità ed empatia. Nelle nostre stazioni carabinieri aperte h24 potete recarvi non soltanto per formalizzare un vero e proprio atto di querela ma anche solo per un consiglio, un consulto. Se doveste essere in pericolo ovviamente chiamate il 112, una pattuglia sarà pronta a raggiungervi. Fatevi avanti e abbiate coraggio, noi siamo qui per aiutarvi".