Caso, un’occasione divorata. Per Zaro un buon rientro

GAGNO 6,5 Viene impegnato seriamente solo a inizio ripresa, quando è felino sul colpo di testa di Vido. Sempre puntuale nelle uscite e in sicurezza quando gioca di piede.

DELLAVALLE 6,5 Gara molto attenta, dalla sua parte la Reggiana trova pochi spazi. Poche avventure in ripartenza, dosa saggiamente le energie.

ZARO 6,5 Incerto sul gol annullato a inizio gara alla Reggiana, ma quello non vale, anche perchè da lì in avanti le sbavature sono pochissime. Sfortunato quando un suo gran colpo di testa incoccia la traversa.

CAUZ 6,5 Partita sempre attenta in fase di copertura, con qualche licenza di sgancio in fase offensiva. Nella difesa a tre trova il suo elemento naturale.

MAGNINO 6 Una gara concreta, più di corsa che di qualità ma questo occorreva. Innesca, con un tiro sbilenco respinto male dalla difesa granata, la rete decisiva di Mendes. (41’ st Caldara sv Mandelli lo manda a rinforzare le trincea nei minuti finali).

GERLI 6,5 Il centrocampo a quattro non gli è particolarmente congeniale, ma è bravo comunque a pulire parecchi palloni per riportare su la squadra. (27’ st Battistella 6 Non trova corridoi per verticalizzare come suo solito, ma dà comunque il suo contributo a pressare alto nel finale di gara).

SANTORO 6,5 Rimane spesso sulle tracce di Portanova, e comunque dà il suo solito apporto a centrocampo. Sfiora la rete in due occasioni, nel primo tempo il suo destro esce di poco, nella ripresa si oppone Bardi.

COTALI 6 Il soldatino della fascia sinistra fa il suo anche in questa occasione, con disciplina e diligenza e senza mai rischiare avventure in ripartenza. (23’ st Idrissi 6 La fase difensiva gli si addice certo meno rispetto a quella offensiva, ma a parte alcuni pasticcetti in disimpegno dà comunque il suo contributo nella parte finale del match).

PALUMBO 7,5 Qualche minuto per carburare in avvio di partita, poi cresce col passare della gara e soprattutto nella ripresa va ad inseguire e recuperare palloni ovunque. Finisce il derby senza più una stilla di energia.

PEDRO MENDES 7,5 L’aveva detto in settimana, voleva entrare nella storia di questo derby e alla fine c’è riuscito. A volte a un centravanti vero basta un pallone per decidere una partita, e lui lo è. Nella ripresa ci prova anche da fuori ma Bardi è attento. (41’ st Gliozzi sv Non riesce a giocare molti palloni, ma quando entra il Modena è già in modalità ‘difendi e spazza via’).

CASO 6 Ci sono giornate come questa in cui alla fine riesci a perdonare anche un errore come quello che avrebbe potuto quasi chiudere la partita a poco dall’intervallo. Il ragazzo le qualità le ha, e l’occasione se l’era costruita bene. Diciamo che si è... tenuto il colpo in canna per la prossima partita, dai... (23’ st Duca 6 Rispolverato da Mandelli dopo un po’ di partite in panchina, risponde presente e si fa vedere con un paio di incursioni interessanti).

Alessandro Bedoni