Castelfranco-Formigine, che derby. Ghidini guida il plotone degli ex

La seconda giornata di Eccellenza mette subito sotto i riflettori un derby salvezza per cuori forti, che domani porterà il Formigine a Castelfranco. Di fronte due squadre (entrambe ko al debutto) ricostruite pressoché integralmente dopo un’estate di grande travaglio e con tanti ex sui due fronti. Di certo sarà una gara speciale per Alessandro Ghidini, ds formiginese che dopo 10 anni in biancogiallo, di cui 8 vissuti al fianco di Paolo Chezzi, torna al "Ferrarini" per la prima volta da rivale dopo l’addio di due mesi fa. Come lui il braccio destro Vincenzo Pepe, per una vita nel settore giovanile castelfranchese e negli ultimi 4 anni da dirigente in prima squadra, poi mister Francesco Cattani che col suo staff ha guidato la Virtus all’ottimo 5° posto dell’anno scorso. "Castelfranco è il mio paese – racconta Ghidini – e da sempre sono tifoso. Dopo aver cominciato nel 2011 da ds a Manzolino in Terza nel 2014 sono arrivato, tramite Marcello Chezzi, alla Virtus crescendo in una scuola "prestigiosa" come quella di Paolo Chezzi. Dopo gli ultimi 2 anni con la nuova società, andare via è stata una decisione sofferta per tutti, quasi traumatica sportivamente per me. L’idea era di restare fermo, ma poi è arrivata la chance del Formigine, dove ho trovato un ambiente con tanto entusiasmo, con persone che hanno voglia di fare i giusti passi con serietà, questo mi ha aiutato a maturare un nuovo entusiasmo e sono molto contento. Che derby sarà? Molto enigmatico, siamo due squadre giovani e due cantieri ancora aperti. Un derby nel derby visti i tanti ex, una gara tosta con molte motivazioni. Noi stiamo cercando di costruire una squadra con tanti giovani, di prospettiva e la salvezza è fondamentale per far decollare un progetto così affascinante".

Dal campo. Per la gara di domani nel Castelfranco assenti De Laurentiis (stiramento femorale, out un mese), Bahi, Semeraro, Colonnese, Amedei e Bojardi per lavoro, recuperati Zenzola e Mariano, in casa formiginese fuori Operato, mentre Marverti, Galli, Napoli e Davoli sembrano ormai recuperati. Domani il big match è a Marano dove il Terre di Castelli sfida una Vianese incerottata (ko Marconi out 6 mesi per la rottura del crociato, Caselli fuori 45 giorni per uno strappo, Falanelli fermo un mese per la frattura di una costola e Di Gesù infortunatosi al ginocchio, in dubbio Coli e Zuccolini) e Domizzi non avrà Gozzi e Gibertini.

Davide Setti