Castelfranco, in giunta il geometra Giovanardi Deleghe ridistribuite

Cambia l’assetto della Giunta di Castelfranco Emilia, a seguito delle dimissioni di Matteo Silvestri. Dall’altro ieri, infatti, Omar Giovanardi è entrato a far parte della squadra. Giovanardi ha svolto la propria professione come geometra nel settore dell’edilizia, sia come tecnico sia come progettista; attivo da sempre nel campo del volontariato, da undici anni è presidente dell’Associazione F.C. Spilamberto ‘96 A.s.d.. Ora, nella Giunta di Castelfranco, ha assunto le deleghe a Lavori pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano, Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo, Viabilità e Mobilità sostenibile. Il nuovo ingresso è stato anche un’occasione per una parziale modifica delle deleghe della Giunta: il sindaco Giovanni Gargano, oltre a conferire la Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo a Giovanardi, cede a Leonardo Pastore la delega al Bilancio, trattenendo Sicurezza Urbana e Legalità, Protezione Civile, Urbanistica, Ciclo integrato dei Rifiuti e Unione del Sorbara. La delega allo Sportello Unico Attività Produttive passa da Pastore a Silvia Cantoni, mentre le Politiche agricole sono assegnate a Sarah Testoni. Giovanardi ringrazia il sindaco per la fiducia. "Desidero collaborare al governo della mia città e proseguire nel suo sviluppo" spiega.