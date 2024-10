Castelfranco sott’acqua. Le strade diventano fiumi. Disagi per 1700 residenti

Una notte particolarmente difficile per il Comune di Castelfranco Emilia, tra i più colpiti dall’ondata di maltempo. La pioggia battente ha mandato in tilt il sistema idraulico e i canali di scolo della zona; risultato: strade, cantine, garage, cortili invasi dall’acqua. Le situazioni più critiche nelle frazioni di Piumazzo e Manzolino che sono rimaste isolate per tutta la notte. Meno grave la situazione di Riolo, disagi anche a Gaggio. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno affiancato la Protezione civile impegnata per liberare gli ambienti allagati con l’utilizzo di idrovore. "Abbiamo subito danni ingenti – racconta un residente di Manzolino – nel garage avevamo due grossi freezer pieni, due lavatrici e un’asciugatrice". "Sono venuto questa mattina e ho trovato il locale allagato – racconta il titolare di una pizzeria della frazione – per fortuna la merce non è stata danneggiata, si tratta solo di pulire, alla fine c’è qualche danno materiale ma l’importante è che non vi siano persone ferite o peggio". Anche a Piumazzo la situazione è analoga. "Siamo messi così – dice allargando le braccia un cittadino – non riesco nemmeno ad aprire il cancello bloccato dal fango". Rabbia anche a Gaggio per le case allagate: "Vanno allargati gli alvei dei fiumi e i fossi perché le future precipitazioni saranno sempre più forti e prolungate. Non si tratta solo di manutenzione, è il cambiamento climatico" dice Roberto Mariotti. Il bilancio è pesante. Ad essere coinvolti sono stati 357 edifici, per un totale di 1.725 residenti e 736 nuclei familiari. Circa 300 chiamate sono arrivate alla Protezione civile di Castelfranco (oltre 70 volontari coordinati dal responsabile comunale Marco Zambonini). Attraverso un form digitale, un centinaio di cittadini hanno segnalato situazioni di criticità, prese in carico da Comune, volontari e Polizia locale. "Ringraziamo di cuore tutti gli operatori che hanno prestato, e ancora lo stanno facendo, il loro tempo per aiutare la comunità: sono una risorsa indispensabile" ha spiegato l’amministrazione.