Castello a fumetti, al via la 2^ edizione

Comincia oggi alle 17, al Castello di Formigine, la seconda edizione del corso ‘Un castello di fumetti’, realizzato da Stefano Landini, disegnatore sassolese che ha disegnato per Marvel, Dc Comics, Sergio Bonelli Editore, Glénat, IDW, Lucas Film. Tra le sue esperienze nel 2017 la realizzazione dei i primi tre numeri per il rilancio di Devil sulla testata Daredevil: Legacy per Marvel. Per la Sergio Bonelli Editore ha realizzato anche un numero di Dylan Dog. Attraverso otto incontri che si svolgono fino a fine febbraio insegnerà le basi e le tecniche del fumetto. Per il corso, promosso dall’Assessorato alla Cultura con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena, le iscrizioni, riservate a ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni di età, sono ancora aperte allo 059416277 o via mail a castello@comune.formigine.mo.it.