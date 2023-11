Cava di Altolà, Zuffi:: "Impegno del Comune per evitare il frantoio"

Dopo le lamentele della scorsa settimana avanzate dal Comitato Altolà Cave, che protestava sostanzialmente per il fatto che continuano i lavori all’interno della cava di Altolà nonostante il fallimento della Granulati Donnini, il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, rileva: "I tempi lunghi della procedura non sono certo responsabilità dell’Amministrazione Comunale. Anche noi – prosegue il primo cittadino – siamo in attesa dei prossimi passaggi, perché siamo convinti che il fallimento si tramuterà nell’opportunità di ottenere risultati importanti per il territorio, primo fra tutti quello di evitare la costruzione del nuovo frantoio". Poi, dopo avere precisato che appunto è intenzione anche dell’amministrazione evitare che a San Cesario si costruiscano nuovi frantoi di ghiaia, Zuffi prosegue: "Quando saremo alla fine del percorso, vedremo se questi sono proclami o se invece riusciremo a ottenere quanto ci attendiamo.

A quel punto si potrà fare anche un bilancio della nostra azione; farlo ora, invece, mi sembra prematuro e strumentale".

m.ped.