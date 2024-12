Cdr a valanga, sorride la Sanmichelese

FIORANO

2

CDR MUTINA

6

FIORANO: Baciocchi, Hadine, Balestri (18’st Vacondio), Olmi (24’st Rrushi), Wusu, Hardy, Canalini (24’st Torlai), Guidetti, Neri (18’st Ienna), Hoxha E., Kwakye (10’st Manzo). A disp. D’Arca, Bruno, Montecchi, Bonechi. All. Parenti

CDR MUTINA: Chiossi, Vignocchi (39’st Muratori), Ligabue (27’st Sejdiraj), Gualdi (18’st Gollini), Lazzaretti, Ricaldone, Turci (39’st Andreoli), Caselli, Corbelli, Cavani, Panzanato (14’st Hoxha J.). A disp. N. Tagliavini, Guerrero, Veneri, A. Tagliavini. All. Paganelli

Arbitro: Hlovyak di Bologna

Reti: 23’ Caselli, 3’st Panzanato, 13’st (rig.) Hoxha E., 23’st Hoxha J., 25’st e 33’st Turci, 44’st Ienna, 45’st Hoxha J.

Note: ammonito Gualdi

Nell’anticipo la capolista Cdr Mutina travolge il Fiorano. Al 23’ cross di Cavani, Caselli stacca di testa per l’1-0. Nella ripresa al 3’ cross di Caselli, sponda di Corbelli per Panzanato che da due passi fa 2-0. Al 13’ mani in area su cross di Guidetti, rigore che Elidon Hoxha trasforma. Ma al 23’ Judimir Hoxha con un gran sinistro fa 3-1. Al 25’ Turci sfrutta uno scivolone di un difensore per il 4-1, poi al 33’ fa doppietta in tap in, al 44’ Ienna infila in uscita Chiossi e al 45’ ancora Judimir Hoxha la chiude.