"Centrodestra, tutti uniti per il Distretto"

’Ragionare in ottica di distretto’ può suonare, e spesso suona, come una delle tante formule utilizzate dal marketing amministrativo, o una dichiarazione d’intenti cui non sempre,e per diversi motivi, si dà compiutamente seguito. Gli attuali contesti socioeconomici, la morfologia territoriale di comuni attigui impongono tuttavia un nuovo approccio, del quale si fanno portatori i quattro candidati a sindaco per il centrodestra dei Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello.

Già il fatto che tutte le forze del centrodestra si siano unite, insieme a diverse liste civiche, a sostegno di candidati comuni, si è sottolineato in più occasioni da parte degli stati maggiori di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, "garantisce forza ai candidati che abbiamo scelto" e adesso sono i quattro candidati a ‘fare sistema’ attraverso un piano d’azione teso a promuovere ‘sviluppo e innovazione sul territorio’. Il piano nasce, spiegano i quattro candidati del centrodestra, ovvero Gian Francesco Menani, Barbara Goldoni, Maurizio Prandi e Giuseppe Manfredini rispettivamente per Sassuolo, Maranello, Formigine e Fiorano "da una visione condivisa del futuro, individuando una serie di punti sui quali lavorare in ottica extracomunale ed extraterritoriale".

Tra questi il potenziamento della viabilità esistente per diminuire i tempi di percorrenza e l’inquinamento ed il rafforzamento degli organici di polizia municipale per poi puntare ad un corpo unico della sicurezza ma non solo. "La collaborazione oltre i confini comunali può portare a soluzioni più efficaci di diversi problemi", ha detto il sindaco uscente di Sassuolo, cui ha fatto eco Goldoni, evidenziando come "un lavoro congiunto su obiettivi comuni può dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e alla sua sostenibilità". Tra gli altri punti previsti dal piano anche "l’attenzione sulle imprese, l’elaborazione di strategie di marketing per incrementare il turismo nel nostro territorio, la condivisione del calendario degli eventi: il tutto – spiega il candidato sindaco di Fiorano Giuseppe Manfredini – finalizzato a realizzare il bene del territorio e della comunità diffusa che lo abita".

Le proposte contenute nel piano saranno discusse e analizzate nei prossimi incontri che vedranno protagonisti i quattro candidati del centrodestra, che con questo piano elaborano, spiega Maurizio Prandi, "soluzioni condivise nei confronti di sfide comuni, finalizzate in particolare all’aiuto alle imprese. Puntiamo – conclude il candidato sindaco a Formigine - allo sviluppo economico, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini".

Stefano Fogliani