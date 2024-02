Ceramica ‘Gresmalt’, riparte la produzione

Dopo quindici settimane di Cassa Integrazione a zero ore, la ceramica ‘Industrie Matildiche’ di Frassinoro è ripartita, in anticipo sui tempi previsti. Da lunedì scorso sono riprese a pieno regime tutte le produzioni. Nello stabilimento che doveva rimanere fermo sino ad inizio marzo, sono presenti oggi 90 operai specializzati, dei quali circa la metà è residente in zona. Durante un incontro con la giunta comunale di Frassinoro, il presidente del ‘Gruppo Gresmalt’ Filippo Salvarani, figlio del fondatore Carlo, ha voluto tranquillizzare circa l’apertura della sede di via Matilde di Canossa nel prossimo futuro. Nonostante l’andamento altalenante del mercato e la riduzione della produzione dell’ultimo anno, infatti, Gresmalt ha assicurato in una nota congiunta con il Comune che la sede resterà attiva. Al sindaco Oreste Capelli, Salvarani ha anche annunciato che investirà in modo consistente negli stabilimenti di Viano e Iano, in territorio reggiano. Per questo motivo è previsto un nuovo stop temporaneo della produzione a Frassinoro, in particolare tra agosto e settembre prossimi. "Attività propedeutiche al proseguimento della produzione" ha sottolineato l’azienda, che ha poi ricordato come la sede di Frassinoro sia "un gioiello produttivo".

Matteo Giannacco