Cesare De Stefano di Nuvola Zero premiato Ceo dell'anno nel settore alimentare

Cesare De Stefano, co-fondatore di Nuvola Zero Srl, ha portato a Modena il prestigioso riconoscimento di ‘Ceo dell’anno nel settore alimentare’. Il premio è stato consegnato nella suggestiva cornice della Borsa Italiana di Palazzo Mezzanotte, a Milano, davanti a una platea di protagonisti internazionali. Dopo essere stato nominato nel 2023 alla Camera dei Deputati tra i Ceo più innovativi d’Italia, De Stefano consolida la leadership di Nuvola Zero nel panorama delle startup nazionali, confermando il ruolo dell’azienda come esempio di eccellenza e innovazione Made in Italy.

Un premio che arriva a coronamento di un’ascesa sorprendente, che in soli tre anni ha portato Nuvola Zero Srl a una crescita esponenziale. Come si evince dalla motivazione, De Stefano è stato insignito "per essere a capo di una realtà che ha rivoluzionato il settore alimentare con la scoperta e il brevetto di una farina innovativa, la prima azienda al mondo a confezionare prodotti da forno privi simultaneamente di zuccheri, carboidrati, lattosio, lievito e glutine.

Per rappresentare un’azienda icona del Made in Italy, capace di raggiungere in soli tre anni i mercati di Francia, Spagna e Germania".

Il successo di Nuvola Zero nasce da un’idea che ha preso forma quasi per caso, ispirata da necessità alimentari personali di Cesare De Stefano. Questa intuizione ha portato alla creazione di un impasto innovativo, preparato con un mix di proteine e fibre vegetali solubili, ideale per realizzare pizza, pane, pasta, piadine e dolci privi di carboidrati, zuccheri, glutine, lattosio e lieviti, che in breve tempo è stato capace di intercettare le esigenze di un mercato vasto e diversificato.

Basti pensare ai 3,5 milioni di diabetici, ai 600mila celiaci e a una persona su due intollerante al lattosio o ai lieviti naturali, senza contare chi sceglie uno stile alimentare sano e bilanciato.

L’azienda ad oggi è presente oltre che in e-commerce, in circa 3.000 punti vendita in Italia, grazie alla collaborazione con importanti catene della Grande distribuzione organizzata.

"Siamo passati da un fatturato di 450.000 euro – racconta De Stefano con orgoglio – al milione e mezzo del 2023, con una previsione che per quest’anno si attesta attorno ai tre milioni, ma con ordini a portafoglio per 8 milioni".

A confermare l’impegno dell’azienda c’è anche l’attenzione al capitale umano: il personale, composto per il 93% da donne, è raddoppiato negli ultimi anni e lavora con contratti a tempo indeterminato.

Infine, tra i prodotti di punta spicca il Cloudbread, un pane leggero e povero di carboidrati e zuccheri, pensato per chi desidera controllare il peso senza rinunciare al gusto.

Quello dell’azienda modenese Nuvola Zero è un percorso che, a tempo di record, ha portato questa importante realtà a imporsi come simbolo di innovazione e qualità Made in Italy, dimostrando come una piccola intuizione possa trasformarsi in un successo internazionale.