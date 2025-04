Challenge Cup 2025/2026: Valsa Group punta alla qualificazione con la Sonepar Padova

Dunque ci siamo. Il tanto osteggiato, vituperato, atteso, incerto girone che qualifica alla Challenge Cup 2025/2026 alzerà oggi il sipario sulle sfide di sola andata che determineranno la classifica per stabilire semifinali e finale secche. La Valsa Group non si nasconde e mette al bando esperimenti che sarebbero anche poco possibili, vista la comunque equilibrata qualità della rosa a disposizione di coach Giuliani: al contrario di altri anni, la vittoria del gironcino e la conseguente qualificazione europea sono un obiettivo primario, il tecnico lo ha dichiarato in maniera chiara.

"Giocheremo con la formazione migliore possibile – le parole di Giuliani – perché ci teniamo, il quinto posto è un obiettivo a questo punto della stagione". Un obiettivo possibile, perché le due contendenti più pericolose, Verona e Milano, non sono così irraggiungibili e sono state entrambe già battute da Modena in stagione. Il cammino inizia con la Sonepar Padova, squadra come ogni anno costruita con oculatezza finanziaria ma eccellenti intuizioni, fucina di talenti molto giovani che poi, costantemente, migrano per esplodere altrove. L’esempio più lampante e recente è lo schiacciatore Luca Porro, che il prossimo anno vestirà la casacca gialloblù.

Coach Cuttini ha nella diagonale Falaschi-Masulovic l’impianto titolare, con Porro e Sedlacek come martelli, Plak e Crosato al centro e Diez libero, ma non è improbabile che trovino spazio altri protagonisti, dal centrale ex Modena Truocchio fino all’opposto Stefani. Giuliani invece terrà fede ai suoi propositi e quindi schiererà la diagonale titolare, con De Cecco e Buchegger, di banda giocheranno forzatamente Gutierrez e Davyskiba (Rinaldi ancora out) e gli unici ballottaggi veri saranno al centro: gara 3 a Perugia è stata chiusa da Anzani e Stankovic, ma è più probabile che il tecnico si affidi ai posti tre del futuro, Mati e Sanguinetti, con Federici libero. Il jolly da giocarsi a ostilità in corso è ovviamente Ahmed Ikhbayri, e anche Nicolas Uriarte potrebbe avere possibilità, soprattutto se De Cecco non avrà ripreso lo smalto perso in Umbria. Inizio del match al PalaPanini alle 18 (a proposito, come risponderà il pubblico di Modena? CI sarà ancora tanta voglia di pallavolo?), arbitraggio affidato a Santoro e Vagni, diretta su Volleyballworld.tv.

Gli altri match in programma per il girone sono Verona-Milano (giocata ieri sera) e Cisterna-Grottazzolina oggi alle 18. Sono iniziate ieri anche le semifinali dei play off scudetto con la supersfida tra Perugia e Lube Civitanova. Oggi in campo invece l’Itas Trentino di Fabio Soli contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza in diretta su Rai Sport.

Alessandro Trebbi