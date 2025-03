Chiuso un ponte anche a San Felice

Altri disagi per la viabilità modenese. Da ieri è stato chiuso un tratto della provinciale 8 nella diramazione per San Felice, all’intersezione con via Canalino, a causa del cedimento della pavimentazione stradale di un ponticello con luce di sei metri, dovuto a moti di infiltrazione d’acqua derivanti dal canale che sottopassa la strada in quel punto.

Il tratto su una arteria piuttosto importante, poiché collega la piazza del mercato del centro cittadino di San Felice a Mirandola, non si sa ancora quando potrà riaprire. Sul posto si sono immediatamente recati i tecnici della Provincia per monitorare la situazione e mettere in sicurezza la zona interessata.

Un vertice oggi farà il punto sulla situazione e sulla entità e complessità dei lavori da eseguire. "Si è trattato di un cedimento improvviso – spiega il sindaco Michele Goldoni – che ha interessato una strada provinciale e il Cavo canalino di Burana. Sul posto sono già al lavoro i tecnici della Provincia e del Consorzio di Burana, coadiuvati da quelli comunali e dalla Polizia locale. A tutti loro va il mio ringraziamento per la tempestività dell’intervento, nel tentativo di ridurre il più possibile i disagi per i cittadini".

Al. Gr.