"Ciliegie di Vignola: La nostra Raccolta con Ragazzi Disabili e Anziani"

Un’importante e significativa iniziativa a carattere sociale da parte dell’azienda agricola "Moira Stefani" durante l’ultima campagna cerasicola. L’azienda ha infatti ospitato, per una giornata, Massimo, Anna, Barbara, Daniel, Federico, Federica, Cristian e Chiara, ragazzi disabili del centro socio riabilitativo diurno "Pisano" gestito della cooperativa Gulliver di Modena. Tutti loro hanno potuto vivere l’esperienza di raccogliere direttamente le ciliegie dagli alberi e portarsele a casa. Ma non solo: l’esperienza si è arricchita ulteriormente perché, nella stessa giornata, i ragazzi del "Pisano" hanno incontrato anche gli ospiti del centro diurno per anziani "Gasparini" di Vignola e insieme hanno cantato alcune canzoni popolari, oltre che continuare a raccogliere e mangiare ciliegie. Al termine della giornata, ognuno dei partecipanti si è portato a casa un cestino con le ciliegie raccolte.

m.ped.