Cimitero comunale, partiti i lavori di riqualificazione

Si mette finalmente mano alla sistemazione del cimitero comunale di via Fratelli Cervi, di cui da tempo la popolazione lamentava le condizioni di abbandono e la mancanza di decoro per la sacralità dello spazio, così da renderlo un luogo più accogliente. "Si tratta – spiega la sindaca Veronica Morselli - di un intervento necessario, reso urgente dallo stato di criticità riscontrato, in particolare nella copertura del tetto del padiglione nord-ovest, dove verrà finalmente rimossa la presenza di amianto".

I lavori sono iniziati lunedì, e data l’entità e complessità delle opere da eseguire, comporteranno inevitabilmente disagi per quanti si recheranno a rendere omaggio ai propri defunti, che tuttavia si è cercato - per quanto possibile - di contenere e limitare. Pertanto, i loculi nell’ambito nord-ovest (ingresso piccolo) saranno sempre accessibili, mentre i loculi del padiglione nord e parte della nuova area del cimitero saranno accessibili in modo parziale, limitatamente agli orari di inattività del cantiere.

Anche la viabilità interna subirà modifiche locali e variabili, con la chiusura progressiva di alcune porte verso i cortili interni. I lavori si protrarranno per circa novanta giorni.

Alberto Greco