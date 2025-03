Cimone, al via il corso per 33 nuovi maestri di sci

Da oggi inizia sul Cimone il corso per i 33 nuovi maestri di sci dell’Emilia Romagna usciti dalle selezioni svoltesi nei giorni scorsi in questo comprensorio ancora ben innevato.

Dei 68 candidati presentatisi, i due giorni di test hanno selezionato prima 38 aspiranti dopo le prove di slalom gigante cronometrato, scesi a 33 dopo le prove tecniche del secondo giorno, esaminati da una commissione composta da tre istruttori nazionali e 2 maestri di sci, oltre al presidente della Commissione.

Per raggiungere l’abilitazione ora occorre questo corso, organizzato dal collegio regionale Maestri Sci dell’Emilia Romagna in collaborazione con l’Assessorato regionale allo sport.

Il corso, di cui è coordinatore e responsabile, l’istruttore nazionale Roberto Boselli, durerà complessivamente 90 giorni: le 630 ore saranno suddivise in fasi di preparazione tecnica – pratica – teorica – culturale e di una fase di 30 ore di tirocinio presso una Scuola Sci. Al termine si terrà l’esame di abilitazione professionale.

"La figura del maestro di sci – dice Luciano Magnani, presidente Consorzio Cimone e a lungo presidente nazionale Maestri Sci ed attuale presidente regionale – è fondamentale per qualsiasi stazione invernale: il maestro è una figura fondamentale e rappresenta l’ambasciatore della montagna. Lo conferma la lunga storia iniziata nel 1932 in Italia e che vide il primo maestro di sci in Emilia Romagna nel 1959, con un crescendo di scuole che hanno fatto conoscere ed imparare la tecnica dello sci a migliaia di appassionati. Per gli ammessi al corso si corona un percorso iniziato con le categorie baby e cuccioli, giungendo ora con la maggiore età a poter accedere ad una professione che garantisce un discreto reddito e soprattutto permette a tanti giovani di rimanere a vivere nei paesi della montagna dove hanno le radici, ed è per questo che è molto importante il ruolo del Liceo scientifico Sport Invernali con sede a Pievepelago".

g.p.