Cinema Carani, via anche ai film

Si è tenuta ieri presso il Teatro Carani la presentazione della programmazione cinematografica che da sabato arricchisce il calendario dello storico teatro cittadino, riaperto la scorsa primavera dopo dieci anni di chiusura forzata causa inagibilità. "Con questo ulteriore tassello – ha detto Claudia Borelli, presidente della Fondazione Teatro Carani – completiamo l’opera di riapertura di uno spazio che significa moltissimo per tanti e tante Sassolesi che, accanto agli spettacoli teatrali e alle iniziative culturali, potranno godere una programmazione cinematografica di qualità". Sono passati quasi tre lustri – era il gennaio del 2011 – dall’ultima proiezione cinematografica al Carani, che poi chiuderà nel 2014 ma grazie alla meritoria opera della Fondazione, che lo ha acquistato, restaurato, e donato alla città, torna ad essere un fulcro della vita culturale cittadina accendendo, oltre che quelle sul palcoscenico, anche le luci del grande schermo. Appuntamento, come detto, alle 20,30 di sabato con ‘Flow’, una straordinaria pellicola d’animazione che ha riscosso grande successo al Festival di Cannes, capace di catturare adulti e non. Il fine settimana inaugurale prosegue la domenica con la replica pomeridiana di ‘Flow’ (15,30) che in serata (ore 18 e 20,30) lascia spazio a ‘Vermiglio’, film-rivelazione di questa stagione diretto da Maura Delpero, che verrà replicato lunedì alle 20.30. La programmazione cinematografica proseguirà poi nelle settimane successive con Berlinguer: la grande ambizione e, nel periodo natalizio, ‘Oceania 2’ e ‘L’Orchestra Stonata’.