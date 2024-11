Cisco stasera al Vox "Siamo fatti di moltitudine"

Parte proprio da Nonantola il un tour invernale di ‘Riportando tutto a casa 30 anni dopo’. L’appuntamento con Stefano ‘Cisco’ Bellotti e alcuni degli ex Modena City Ramblers è per stasera alle 21.30 sul palco del Vox Club con il nuovo omonimo live. Appuntamento attesissimo, e non potrebbe essere altrimenti.

Il tour è organizzato in occasione dell’uscita del nuovo disco live, triplo vinile e doppio cd che comprende anche il nuovo inedito ‘Siamo moltitudine’, vero e proprio manifesto di questo lavoro. "L’idea del tour – racconta Cisco – è nata proprio per ‘festeggiare’ un anniversario, trenta anni". ‘Riportando tutto a casa trent’anni dopo’ vuole infatti celebrare il primo iconico disco dei Modena City Ramblers. Dal 1992 Cisco Bellotti racconta la musica e con essa racconta di viaggi e di esperienze, di lotte quotidiane e di lotte che hanno cambiato la storia.

Una musica che vuole ricordare, per non dimenticare. Oltre ai grandi classici che hanno fatto storia, sarà presentato l’inedito ‘Siamo Moltitudine’: "Rappresenta la nostra storia – spiega il cantante – gli eventi che ci hanno segnato: le carezze delle madri ed anche gli schiaffi dei padri, la musica, i libri, il cinema, l’arte, le persone di cui ci siamo innamorati e anche quelle che ci hanno fatto arrabbiare. Le tragedie che abbiamo vissuto come persone ma anche come società, ecco quindi il riferimento alle stragi, alla nostra storia tribolata di Paese. Siamo fatti di moltitudine – prosegue Cisco – una moltitudine che ci lega l’uno con l’altro e dà vita a un progetto meraviglioso come appunto ‘Riportando tutto a casa trent’anni dopo’".

La formazione che si presenterà sul palco sarà ancora più importante rispetto al marzo scorso. Oltre a Cisco Bellotti, a Luciano Gaetani, colui che ha dato il via al progetto artistico, Marco Michelini al violino, da sempre braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista dei MCR e ‘Kaba’ Cavazzuti, produttore artistico e componente musicale dei MCR, e ad alcuni compagni di viaggio degli ultimi anni di Cisco, ossia Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e tromba, per la ‘reprise’ del tour saranno della partita altri componenti fondamentali per quello che fu il fenomeno MCR negli anni Novanta e 2000, cioè coloro che scrissero buona parte delle canzoni dei primi album, Giovanni Rubbiani, alla chitarra, e Alberto Cottica, alla fisarmonica, oltre al ‘maestro di cerimonia’ e quotatissimo a livello internazionale suonatore di pipe e cornamuse Massimo Giuntini.

Maria Silvia Cabri