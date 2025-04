Cisl Fp, ’conquistato’ il Comune

Chiuse le urne a Modena e provincia per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori (rsu): dopo 27 anni Cisl Fp conquista il seggio di piazza Grande, quello del palazzo comunale, con un fotofinish adrenalinico: 58 voti contro 55 alla Cgil.

"Nel capoluogo – riferiscono dalla Cisl – quasi triplicato il consenso nel Comune di Modena, dove il record di preferenze va al capolista Mirko Manzini, che doppia il concorrente Cgil, trainando la lista Cisl Fp al + 9.70%, con due eletti in più e una seconda posizione generale che diventa speciale.

"Nonostante mancassero i verbali e in alcuni casi ci fossero i sigilli sulle urne, con molta fretta ieri Cgil è corsa a gridare di aver vinto. Diciamo che i numeri parlano con più sincerità: non c’è più un solo sceriffo in città ed è un fatto positivo per dare più voce ai lavoratori", spiega Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale.

"Cisl Fp espugna per la prima volta il Comune di Sassuolo (4 delegati, primo gradino del podio, ex aequo con Cgil, non più sola al comando)". Restando nel distretto ceramico, per la prima volta Cisl entra a Maranello, così come in altri 12 Comuni della provincia. Nell’Unione Terre di Castelli Cisl ora è il primo sindacato, pure tra gli agenti della Polizia locale. "Anche la montagna modenese ora parla Cisl Fp, con il primato a Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Serramazzoni, Polinago e Lama Mocogno". Al Policlinico/Baggiovara, invece, Ferrara ammette la perdita rispetto al 2022 di 17 voti. Siamo la terza forza, con un 15.9% che è una sconfitta. Il primato è della Cgil, cui vanno i nostri complimenti".

Sul fronte scuola, erano 88 le scuole modenesi al voto, "Cisl Scuola tiene la seconda posizione, piazza 86 eletti (85 nel 2022) e molte sorprese. Il sindacato entra in 11 Istituti dai quali era rimasto fuori tre anni fa, tra questi i licei modenesi S. Carlo e Sigonio, il Cavazzi a Pavullo, l’Its Baggi e il Morante di Sassuolo. In sette Istituti Cisl Scuola ha aumentato gli eletti (ad esempio, l’Its Corni di Modena, l’Ic Fabriani di Spilamberto e il liceo Paradisi di Vignola. All’Ic Ferrari (Maranello) e all’Ic di Ravarino gli eletti sono stati raddoppiati. Carmelo Randazzo, leader di Cisl Scuola Emilia Centrale, è soddisfatto. "Il ciclo del 2022 prosegue e si rafforza. Dobbiamo meritarci questa fiducia proseguendo un lavoro profondo di cambiamento e partecipazione che coinvolga i nuovi professionisti della scuola pubblica".