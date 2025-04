Città grande set cinematografico: ’Auto da Film’ in piazza Roma

Si è tenuta in Piazza Roma la manifestazione ’Auto da Film’, organizzata da Ideas4U in collaborazione con Aics c.p. di Modena, con la consulenza del professor Sergio Lelli, storico dell’Automobile, il patrocinio del Comune di Modena e l’ospitalità dello Showroom Acetaia Malpighi.

L’evento si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative, collegate alla mostra ’Modena il Set’, che hanno lo scopo di valorizzare l’esperienza che la città ha vissuto come ’set’ privilegiato e prestigioso del film ’Ferrari’ per la regia internazionale di Michael Mann ed in generale la Motor Valley, che ha la sua ’culla’ a Modena.

Cinquanta vetture tra Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Porsche, compresa una selezione di modelli presenti nel film ’Ferrari’, hanno animato e impreziosito la piazza nello scorso fine settimana; motori spenti ma design, stile e meccanica in primo piano e vetture esposte come opere d’arte in un contesto altamente scenografico come quello di Piazza Roma e lo sfondo di palazzo Ducale, interessato da un recente restauro. Sul piedistallo una meravigliosa Ferrari 488 Pista Spider di colore giallo Modena.

Nell’ambito della manifestazione sono stati premiati alcuni collezionisti per il loro valore e impegno nel preservare il patrimonio della Motor Valley.