Cittadella, in casa è peggio. Quinto ko con il Lentigione

CITTADELLA

0

LENTIGIONE

1

CITTADELLA (4-4-2): Piga; Osuji, Aldrovandi, Serra, Carretti (38’st Rovatti); Bertani (29’st Sala), Marchetti, Mandelli; Orlandi; Formato, Guidone. A disp. Albieri, Gandolfi, Pezzani, Andreotti, Teresi, Borsari, Mora. All. Salmi

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi, Capiluppi, Gobbo; De Marco, Battistello, Sabba, Alessandrini (28’st Pari); Nappo (9’st Nanni), Pastore (50’st Bonetti); Babbi. A disp. Delti, Cortesi, Manzotti, Manco, El Adnani, Bonetti, Grieco. All. Cassani

Arbitro: Macrina di Reggio Emilia

Reti: 33’st Nanni

Note: spettatori 400 circa, espulso Mora dalla panchina, ammoniti Nappo, Carretti,Gobbo, Orlandi, Osuji, Sabba, Capiluppi, Battistello, mister Salmi

La Cittadella non riesce a scacciare la maledizione di San Damaso e dopo l’ennesima vittoria esterna ottenuta sette giorni fa a San Mauro incassa il quinto ko su 6 gare al campo "Allegretti", dove i biancazzurri hanno colto appena un punto fermando la capolista Tau. Il Lentigione quarto della classe si impone con merito, dopo aver colto anche un palo sullo 0-0 e lascia la squadra di Salmi a metà classifica. Il tecnico biancazzurro in grande emergenza (5 giocatori fuori, nemmeno Sardella rientrato in Coppa è in panchina) recupera in extremis gli acciaccati Osuji (adattato a terzino destro) e Aldrovandi che va al centro della difesa con Serra, lanciando per la prima volta dall’inizio Orlandi come trequartista, mentre Bertani è arretrato in mediana al fianco di Mandelli e Marchetti. In casa reggiana invece nel solito 3-4-2-1 sono Nappo e Pastore ad agire alle spalle di Babbi.

Ci prova subito Formato con una conclusione dal centro sinistra deviata. Poco dopo De Marco che calcia dal limite senza trovare lo specchio. Al 25’ la prima grande chance è del Lentigione con il colpo di testa di Battistello che finisce contro il palo a Piga battuto, poi al 35’ è Babbi a indirizzare di testa un cross di De Marco col pallone che finisce alto sopra la traversa dopo la deviazione decisivo in volo di Piga.

Nella ripresa il Lentigione prende il pallino del gioco pur senza creare tanto, la Cittadella si fa pericolosa con la punizione di Orlandi che Gasperini para a terra. Poi al 78’ arriva la svolta: cross di Pastore per Nanni a centro area, l’attaccante calcia quasi al volo ma trova un difensore, poi riprende la palla sulla ribattuta e buca Piga sul primo palo. Salmi si gioca Sala per Bertani chiudendo col tridente e il neoentrato (uno dei tanti ex) ci prova da posizione ravvicinata ma manda alto. Nemmeno l’ingresso di Rovatti scuote la Cittadella che deve incassare il quinto ko casalingo.