Cittadella sempre più giù. Passa la Pistoiese

CITTADELLA 0 PISTOIESE 2

CITTADELLA (3-5-2): Piga; Fort, Sabotic (34’st Tesa), Mora; Manzotti (11’st Carretti), Mandelli (11’st Osuji), Marchetti, Bertani, Martey (24’st Sardella); Formato (29’pt Sala), Guidone. A disp. Rosa, Rovatti, Teresi, Orlandi. All. Bertani (Gori squalificato)

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Stickler (35’st Diodato), Foresta (26’st Basanisi), Maldonado, Greselin, Kharmoud (26’st Maloku); Sparacello (21’st Simeri), Pinzauti (44’st Giometti). A disp. Valentini, Mosti, Grilli, Giometti, Cuomo. All. Villa.

Arbitro: Moro di Novi Ligure

Reti: 3’st Pinzauti, 33’st Simeri

Note: ammoniti Mandelli, Sabotic, Sparacello, Greselin, Pinzauti, Giometti

Terzo ko di fila, quarto nelle ultime 5 gare e il margine sui playout ridotto a un solo punto col Corticella che ha compiuto l’aggancio. Lo 0-2 di San Damaso con la Pistoiese, sesto ko casalingo stagionale, fa sprofondare la Cittadella nel suo momento più difficile. Per ora la cura Gori (3 punti in 4 gare) non è stata in grado di dare la svolta attesa, anche se al momento la società non sta facendo valutazioni sulla posizione del tecnico. Contro i toscani Gori (in tribuna per squalifica) recupera in extremis Sabotic e Guidone e ripropone il 3-5-2 con Manzotti nell’inedito ruolo di esterno destro.

Per 45’ i biancazzurri se la giocano alla pari con la quarta della classe, al 5’ cross invitante di Kharmoud dalla sinistra che prima Pinzauti, poi Sparacello non riescono ad impattare. Al 30’ cross di Formato dalla destra svirgolato da Guidone, poi al 36’ Sparacello, dopo un batti e ribatti in area, conclude a botta sicura con la palla, però, che si stampa sulla traversa. Nella ripresa dopo 3’ il gol: Pinzauti di testa anticipa tutti su un calcio di punizione dalla sinistra di Maldonado.

Al 20’ corner di Marchetti e Mora manda alto di testa. Poco dopo il neoentrato Simeri mette dentro una palla per Pinzauti che dopo aver controllato calcia di un soffio a lato. L’ex barese poi colpisce al 33’ per il 2-0: filtrante di Maldonado per l’attaccante che controlla e vedendo Piga fuori dai pali calcia di precisione per la sua prima rete coi toscani che ipotecano la quarta vittoria di fila.

Sotto 2-0 nemmeno l’ingresso di Tesa per Sabotic col passaggio al 4-3-1-2 cambia il finale e per la Cittadella arriva il terzo ko di fila.