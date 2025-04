Cittadinanza all’Arma: "Un onore riceverla"

Molto partecipata la cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri concessa dal Comune di Montese su proposta del Lions Club Montese Appennino Est. La motivazione incisa nella targa consegnata dal sindaco Matteo Deluca al colonnello Lorenzo Ceccarelli, comandante provinciale dei carabinieri, recita: "In segno di apprezzamento e gratitudine per l’insostituibile attività svolta a servizio della comunità, per l’impegno costante nell’assicurare e salvaguardare l’incolumità della popolazione, per l’opera che svolge costantemente nel territorio al fine di garantire l’ordine pubblico, la legalità e la sicurezza urbana. Con profonda stima".

La cerimonia si è svolta nella parrocchiale di Maserno, gremita, dove si è tenuto anche il concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, diretta dal maestro Lgt. C. S. Ennio Robbio.

Fra le autorità presenti il vice comandante dell’Accademia di Modena col. Giuseppe Vecchia, il capitano Emanuele Pepe comandante compagnia di Pavullo, il ten. col. Laura Guerrini comandante provinciale dei carabinieri forestali, il col. Dario Neil comandante del reparto della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, il maresciallo Mario Murgo comandante stazione Carabinieri di Montese e Andrea Dondi presidente Coni Emilia Romagna.

Il colonnello Ceccarelli ha affermato che la Cittadinanza onoraria "è particolarmente gradita e va a rafforzare il legame fra i carabinieri e la cittadinanza", mentre il sindaco di Montese, Matteo Deluca, ha sottolineato l’importanza della presenza dei carabinieri, e il consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli ha ricordato che "l’Arma è riconosciuta dalla cittadinanza come sicuro presidio e punto di riferimento della presenza costante dello Stato". Il presidente del Lions Club Massimiliano Pedrucci, fra l’altro, ha ringraziato il luogotenente in quiescenza Bruno Ballerini "il vero ideatore di questa manifestazione".

Walter Bellisi