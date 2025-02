Cmb, più welfare e premi produzione

Lavoro, salute e sicurezza, premiando la produttività e supportando concretamente la fiducia nel futuro attraverso l’inserimento di un pacchetto welfare in grado di rispondere alle esigenze e ai bisogni del personale. Dopo diversi mesi, si è conclusa la trattativa per il contratto aziendale in C.M.B. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, che ha visto un confronto costruttivo tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (9 Rsu Fillea Cgil e 1 Rsu Feneal Uil) con le strutture territoriali Fillea Cgil e Feneal Uil. La Cooperativa C.M.B., con sedi a Carpi, Milano e Roma, rappresenta una delle più importanti aziende del settore delle costruzioni nel Paese. Nel dettaglio questo contratto integrativo intende: dare una maggiore agibilità sindacale per Rsu e Rls, prevede una contribuzione alla previdenza complementare a carico dell’azienda pari all’1,9% (il Ccnl prevede il versamento dell’1,1%), garantire pacchetto welfare a sostegno di genitori e care-giver, con contributi per percorsi scolastici dall’asilo nido all’Università, ma anche per l’assistenza a familiari non autosufficienti, permessi aggiuntivi per visite mediche e iniziative in favore di lavoratrici madri e lavoratori padri, agevolare la conciliazione tempi di vita e lavoro attraverso lo smart-working, aumentare dell’indennità di trasferta con pernotto da 15 euro a 25 euro, garantire importante aumento, di oltre il 65%, del premio di produzione, favorire l’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di fragilità sociale.